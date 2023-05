Mattia Zenzola, chi è il vincitore di Amici 22: dall'infortunio al successo: ora lo attende Roberto Bolle in Piazza Duomo a Milano

Mattia Zenzola, da outisder si ritrova a sorpresa a vincere Amici. L’anno scorso fu costretto ad abbandonare la scuola di Amici 22 per un infortunio al piede che gli impediva di esibirsi. Adesso in finale si gioca il tutto per tutto contro la favoritissima Angelina Mango. Ora è atteso da Roberto Bolle in Piazza Duomo a Milano: l’étoile lo ha invitato come ospite al suo OnDance, dal 7 al 10 settembre. Già partiti i casting per la prossima edizione di Amici, al via proprio a settembre.

L'amore per Maddalena Svevi

Mattia Zenzola è ancora innamorato. Lo è di Maddalena Svevi. Un'amore nato a scuola. Quella di Amici 22 di Maria De Filippi. Un'amore che mamma Giulia vorrebbe potesse ricominciare per il bene di suo figlio. A raccontarlo è stata direttamente lei, Giulia Ninni, al settimanale Di Più. L’allievo ballerino della provincia di Bari tra i più forti di quest’ultima edizione di Amici, arrivata alle battute finali, ha perso la testa per lei.

E ora vorrebbe riconquistarla.

«Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così».

L'infortunio

«Mattia tu hai una microlesione. Si vedrà se potrai rimanere nella scuola». La brutta notizia arrivò il 13 gennaio 2022. Il ballerino allievo di Raimondo Todaro subì un grave infortunio al piede e fu costretto a lasciare il talent condotto da Maria De Filippi a poche settimane dall'inizio del Serale.