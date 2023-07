​Mannoia, Gualazzi, Rea e Sinclair al Taranto Jazz Festival: le date

Nove concerti, 5 serate (di cui 3 con biglietto e abbonamento e 2 ad ingresso gratuito): questi i numeri della quarta edizione del Taranto Jazz Festival in programma dal 19 al 23 luglio nell'Arena della Villa Peripato. Sul palco quest'anno Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Raphael Gualazzi trio, Richard Sinclair, un omaggio ai Radiohead con Lisa Manosperti da The voice senior insieme a Rodrigo D'Erasmo, violinista per Afterhours e Diodato, con uno sguardo importante anche sul jazz pugliese. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa da Antonio Oliveti, direttore artistico del Taranto Jazz festival, organizzato in collaborazione con il Comune, l'assessore allo Spettacolo Fabiano Marti e i rappresentati dei due sponsor, Diego Pisa, amministratore delegato di Teleperformance Italia ed Emanuele Di Palma, presidente della Bcc di San Marzano di San Giuseppe.

Il programma

Le due serate in anteprima sono a ingresso libero. Mercoledì 19 luglio Dolphins jazz orchestra, una big band jazz da più di venti elementi, diretta dal Maestro Massimiliano Bucci che ha selezionato alcuni tra i migliori musicisti pugliesi.

Ad accompagnarlo tre musicisti tarantini: Angelo Losasso, batterista, e due componenti della band «Il Sogno di Rubik», Francesco Festinante alla chitarra e Vito Rizzi alle tastiere. A seguire Nude, un omaggio ai Radiohead, in chiave jazz ed elettronica, con la voce di Lisa Manosperti insieme a Pierpaolo Martino (contrabbasso, elettronica, loops) e a Rodrigo D'Erasmo al violino. Sabato 22 luglio Raphael Gualazzi, uno dei più creativi e sperimentatori jazzisti italiani, accompagnato in trio da Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria. In apertura: Germana Stella La Sorsa, cantante jazz italiana da anni affermata a Londra. Domenica 23 luglio sul palco, immersi nel chiarore delle candele, Fiorella Mannoia e Danilo Rea in Luce, un consolidato sodalizio che si rinnova.