Ci saranno anche Raphael Gualazzi, Danilo Rea, Stefano Di Battista e Francesco Manara (primo violino solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala) nel ricco cartellone della Camerata Musicale Salentina che si appresta a tagliare lo storico traguardo della sua 53esima edizione. Saranno tredici gli spettacoli che si terranno tutti al Teatro Apollo di Lecce dal 30 ottobre al 29 aprile 2023. La stagione è stata presentata ieri da Gaetano Schirinzi e Pierluigi Camicia, rispettivamente presidente e direttore artistico del sodalizio, punto di riferimento assoluto a Lecce per la musica classica e cameristica ma che negli ultimi anni si è aperta con successo ad altri generi musicali. Sono intervenuti anche Paolo Foresio, assessore allo Spettacolo e Turismo del Comune, e Corrado De Bernart, neo direttore del Conservatorio “Tito Schipa”.

Si parte con l'Orchestra Filarmonica Pugliese

L’inaugurazione sarà dunque domenica 30 ottobre alle 18 con l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Pellegrini e con ospite solista la talentuosa violinista diciassettenne Maria Serena Salvemini. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’interclub di Puglia e Basilicata del Soroptimist International Club d’Italia, con il club di Lecce capofila del progetto.

Dopo il concerto inaugurale la stagione proseguirà il 4 novembre con gli Tzigani di Budapest, complesso orchestrale di grande fascino che sotto la guida di Antal Szalai, ritenuto per lungo tempo il miglior violinista tzigano al mondo, porta in giro per l’Europa la musica gipsy tradizionale del proprio Paese. Molto atteso l’appuntamento del 20 novembre con il violinista Francesco Manara in duo con il pianista Pietro Laera. Il 24 novembre di scena sarà Anbeta Toromani, ballerina conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato, arrivando in finale, alla trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”. Insieme ad Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzalez sarà protagonista di “Preludes”, spettacolo costruito attorno al “preludio”, una delle forme musicali più iconiche del repertorio pianistico: pagine di Bach, Chopin, Debussy e Rachmaninov, eseguite dal vivo dalla pianista Sofia Vasheruk. Il 7 dicembre protagonista sarà il pianista coreano Jae Hong Park, vincitore dell’edizione 2021 del Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano. L’anno solare si chiuderà con due appuntamenti. Il 16 dicembre protagonista sarà un trio jazz d’eccezione - Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Ellade Bandini alla batteria - mentre il 18 toccherà al tradizionale coro gospel prenatalizio.

Nel nuovo anno l'Operetta e il jazz di Raphael Gualazzi

Per il concerto inaugurale del nuovo anno la Camerata propone, come da tradizione, un omaggio alle atmosfere apparentemente disimpegnate di Vienna e dei valzer di Johann Strauss. L’appuntamento è per il 4 gennaio con l’Orchestra Sinfonica di Dnipropetrovsk. Nella rassegna non mancherà la consueta serata dedicata all’operetta con “Il paese dei campanelli”, in scena il 4 marzo. E in chiusura di stagione il grande jazz con Raphael Gualazzi, che il 2 aprile proporrà in trio i suoi brani più celebri, e il 29 aprile con “Morricone Stories”, uno speciale omaggio del sassofonista Stefano Di Battista e del suo quartetto al compositore e Premio Oscar Ennio Morricone, al quale era legato da una sincera amicizia e da diverse collaborazioni.

Prevendite disponibili nella sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Tel.0832.309901 e 348.0072654; sito www.cameratamusicalesalentina.com.