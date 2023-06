Madonna ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione batterica. «È stata trovata incosciente». Rinviato il tour

Il tour di Madonna slitta. La star di 'Like a Virgin' è stata trasportata d'urgenza in ospedale per una «seria infezione batterica» che l'ha costretta a passare alcuni giorni in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono già in via di miglioramento ed è previsto un pieno recupero per l'icona pop. L'incidente però fa slittare il suo tour 'Celebration', la cui prima data era in programma il 15 luglio a Vancouver.

«Madonna incosciente e poi intubata»

L'allarme per Madonna è scattato il 24 giugno, quando è stata trovata incosciente e trasportata in ospedale, dove è stata intubata. «Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una seria infezione batterica che l'ha costretta alcuni giorni in rianimazione.

Madonna was rushed to the hospital and intubated in the ICU after being found unresponsive on Saturday, Page Six reports.



Her manager has announced that her tour is postponed due to a “serious bacterial infection” but she’s expected to make a full recovery. pic.twitter.com/7LXBOCNE3p — Pop Base (@PopBase) June 28, 2023

Il tour mondiale

Solo pochi giorni prima di essere ricoverata la star aveva postato una foto delle prove con il messaggio: «La calma prima della tempesta». Il tour doveva essere un omaggio e la celebrazione della sua carriera musicale. «Sono entusiasta di poter esplorare il maggior numero possibile di canzoni nella speranza di poter dare ai miei fan lo show che si aspettano», aveva detto Madonna nel video in cui annunciava 'Celebration'. La star è stata sottoposta alla fine del 2020 a un intervento per la protesi all'anca, dopo un infortunio durante il tour Madame X. Un incidente che non ha fermato la cantante, rimessasi subito in forma tanto da annunciare un nuovo tour. «Come mi mantengo in forma? È tutto nella testa - aveva detto -, si chiama volontà, si chiama nessuno può fermarmi. Non credo nelle limitazioni».