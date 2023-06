C’è anche l’omaggio a Lelio Luttazzi, nel centesimo anniversario della nascita, nella nuova edizione di “Teatini in Musica” della Camerata Musicale Salentina: quattro appuntamenti tra jazz e swing che si svolgeranno tutti di domenica nel Chiostro dei Teatini di Lecce dal 9 luglio al 6 agosto, in collaborazione con il Comune nel cartellone LecceInScena.

Si parte con Magagnino

L’inaugurazione, il 9 luglio, è affidata al grande pianista e compositore Giuseppe Magagnino che presenterà “After the rain”, il suo secondo album da leader, accompagnato da Maurizio Quintavalle al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria. Il concept del secondo lavoro discografico è per il musicista salentino una naturale evoluzione di “My Inner Child”, il primo disco da solista che fece ascoltare al pubblico della Camerata proprio il 9 luglio di un anno fa. In “After the Rain” sono ancora molto presenti gli elementi distintivi del primo album nella scrittura e nella concezione del trio, ma vi è una significativa evoluzione artistica anche in direzione degli standards. Le scelte di Magagnino spaziano dal materiale più tradizionale del songbook americano (“But Not For Me” di G. Gershwin), passando per gli original (“Ask Me Now” di T. Monk) e arrivando fino ad alcune canzoni ormai consacrate del repertorio pop rock degli anni 60 (“Blackbird” dei Beatles) e di fine anni 90 (“No Surprises” dei Radiohead).

Domenica 16 luglio toccherà a “Frankness”, il nuovo progetto di Fulvio Palese al saxofono, Marcello Zappatore alla chitarra e live electronics, e Paolo Colazzo alla batteria e percussioni, con la partecipazione speciale di Stefano Rielli al contrabbasso. “Frankness”, ovvero, franchezza, è il titolo che i musicisti hanno deciso di dare al loro nuovo lavoro discografico, frutto di una registrazione live realizzata durante un concerto tenuto dal trio alla fine del 2019, nell’ultimissimo periodo pre-pandemico, con l’aggiunta di due brani originali registrati successivamente in studio. Il programma spazierà dalla musica argentina al jazz, con diversi brani originali di Palese e Zappatore.

Nel segno del jazz più effervescente è l’appuntamento di domenica 30 luglio con BeDixie, la dixieland jazz band più scatenata del Salento. Il concerto sarà un viaggio musicale che riporta al jazz delle origini e che rappresenta un immaginario colmo di bellezza e passione. Natalino Otto nel 1944 lancia con grande successo “Il giovanotto matto”, un motivo semplice e ricco di swing scritto da Lelio Luttazzi, che nel dopoguerra sarà uno degli eredi più nobili della corrente jazz nella canzone italiana.

L'omaggio a Lelio Luttazzi

E al grandissimo artista triestino, scomparso 13 anni fa, è dedicato il 6 agosto l’ultimo appuntamento della rassegna, “Sentimentale”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Lelio Luttazzi. È l’omaggio di Barbara Errico, cantante friulana di origini salentine, che sul palco sarà accompagnata da Mauro Costantini al pianoforte, Michele Colaci al contrabbasso ed Emanuel Donadelli alla batteria, con la partecipazione di Salvatore Della Villa nella veste di regista e voce recitante.

Per informazioni su abbonamenti e biglietti rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it.