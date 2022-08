Si svolgerà a Lecce, la terza edizione di Tempora/Contempora, il focus internazionale sul linguaggio del corpo nelle arti performative. Intenso il programma che prevede spettacoli, performance e talk che parleranno una lingua futuristica, nell’intento di esplorare e scoprire tutte le istanze di cambiamento che le arti riescono ad interpretare, cercando di immaginare nuovi scenari, nuove comunità e nuovi linguaggi.

L’evento che si focalizza sul mondo contemporaneo e sulla dimensione interdisciplinare e internazionale, si terrà dal 5 settembre all’8 ottobre e sarà dislocato tra gli spazi del Museo Castromediano, del Convitto Palmieri e all’interno del Parco di Belloluogo. Inoltre, verrà realizzato in partnership con la Regione Puglia, il Ministero della Cultura, la Fondazione Nuovi Mecenati, Eu Japan Fest e Lecce In Scena.

Artisti dalla Francia, dalla Spagna, dal Giappone

Nella conferenza stampa di presentazione alla quale era presente anche il sindaco della città di Lecce Carlo Salvemini, sono stati svelati i nomi di alcuni dei grandi artisti che parteciperanno al programma come: la francese Vania Vaneau, Apostolia Papadamaki dalla Grecia, Takao Norikoshi, Suichu-megane e Ayane Nakagawa dal Giappone e ancora il gruppo italo–spagnolo Kolektivo Konika, i nostri Antonio Castrignanò, Francesca Foscarini, Cosimo Lopalco, Fabrizio Saccomanno e molti altri.

«Grazie a Tempora/Contempora – ha dichiarato il direttore del Polo bibliomuseale Luigi De Luca, in conferenza stampa - gli spazi pubblici del Museo Castromediano e del Convitto Palmieri diventeranno spazi di co-creazione che fanno interagire in maniera creativa gli artisti, il pubblico, le opere qui custodite e lo staff del Museo, in un felice connubio di classicità e contemporaneità».

In programma anche una lettura da Carmelo Bene

Fra le anteprime nazionali si potrà assistere il 5 e il 6 settembre alla performance “Museum – Paesaggi del corpo” diretta dalla danzatrice e coreografa Francesca Foscarini insieme al drammaturgo Cosimo Lopalco e a un nutrito gruppo di artisti professionisti e non professionisti, risultato delle residenza artistica tenutasi nei mesi scorsi proprio nel Museo Castromediano; il 16 settembre al Convitto, Angela De Gaetano, Fabrizio Saccomanno e Simone Franco leggeranno il poema “’L mal dé fiori” di Carmelo Bene nel ventennale della sua morte e ancora, il 24 e 25 settembre la compagnia Suichu-megane di Tokyo con Ayane Nakagawa e Nemoto Shimpei e con le maschere del Teatro Noh accompagnerà il pubblico nello spettacolo “Our body, our choice” con il quale verranno esplorate le identità di genere.

«Il programma della rassegna declina il corpo nelle sue diverse varianti di significato e di valore: corpo-paesaggio, corpo acrobatico, corpo-natura, corpo poetico, corpo battente, corpo ripetizione - sottolinea Franco Ungaro, direttore dell’Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce - siamo molto fieri di questo evento speciale, perché Tempora /Contempora esce fuori dal cliché festivaliero e propone differenti pratiche d’arte e di pensiero connesse con il mondo contemporaneo».

Dando uno sguardo al ricco programma segnaliamo inoltre lo spettacolo di circo adatto a bambini e adulti intitolato “La punta del mio naso” realizzato dal Kolektivo Konika, previsto per il 18 settembre; diverse le proiezioni di film di Gabriele Vacis e di un interessante documentario che vede protagonisti un gruppo di ragazzi autistici che, in compagnia dei loro medici e dei loro educatori, percorrono il sentiero della via Francigena lungo 200 km e poi ancora il concerto di Antonio Castrignanò il primo ottobre al Convitto Palmieri e un nutrito programma di talk con artisti, filosofi e registi.

Per consultare tutti gli appuntamenti e i prezzi dei biglietti si consiglia la navigazione del sito www.accademiaama oppure di contattare i numeri: 327-692 7397 e 338 3746581.