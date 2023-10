Grande Fratello, stasera su Canale 5 la nuova puntata: anticipazioni e nuovi concorrenti Vip

Stasera in tv nuovo appuntamento con il «Grande Fratello», il reality show di Canale 5 in onda ogni lunedì e giovedì alle 21.20. La casa riapre oggi, 16 ottobre, con l’assenza di Arnold, il concorrente eliminato nella puntata di giovedì 12 ottobre.

Nel corso della scorsa puntata sono inoltre finite al Televoto tre donne: Beatrice, Grecia e Rosy. È inoltre giunto il momento di dare il benvenuto a nuovi concorrenti, una scelta che coincide con la necessità di frenare il calo degli ascolti.

Arrivati all'undicesima puntata, scopriamo insieme chi sono e new entry cosa succederà.

Grande Fratello, chi sono i nuovi concorrenti?

Lo stesso Alfonso Signorini ha lanciato su Chi alcune speculazioni sui concorrenti che potrebbero arrivare stasera. «Carissime e fedelissime amiche, il vostro entusiasmo per il Grande Fratello è contagioso. Sono contento che possiate trascorrere qualche ora spensierata grazie a questi ragazzi che giorno dopo giorno sono diventati dei volti sempre più familiari. La strada del GF è ancora lunga - ha detto Signorni - presto entreranno altri protagonisti e con loro nuove storie da raccontare e tante emozioni da vivere.

Continuate a seguirci!».

Tra i possibili nomi ci sono Giampiero Mughini, Jane Alexander, Jill Cooper e Rosanna Fratello, famosa per il brano "Sono una donna non sono una santa".

Lo stesso Mughini ha dichiarato al Corriere della Sera: «Sì. Entro nella Casa tra un paio di settimane. Senza cellulare e senza orologio. Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima. Il vero motivo è fare una cosa per la prima volta, rientrare nel giro, mettermi in gioco».

Grande Fratello 2023, eliminati e nomination di stasera: i sondaggi

Durante l’undicesima di lunedì 16 ottobre 2023 del Grande Fratello 2023 scopriremo chi sarà il concorrente preferito dal pubblico da casa. Questa settimana il televoto è in positivo: chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin?

I risultati dei sondaggi mostrano le seguenti preferenze:

Beatrice Luzzi 60,59%

Grecia Colmenares 20,67%

Rosy Chin 18,74%

Il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico e avrà due benefici: da una parte l’immunità nelle nomination di questa sera, dall'altra la possibilità di decidere il futuro dei concorrenti rivali in nomination. Le percentuali di voto sembrano essere a favore di Beatrice Luzzi, che da settimane è infatti la concorrente più amata della casa.

Anticipazioni del 16 ottobre: dove eravamo rimasti

L'ultima puntata di giovedì 12 ottobre ha segnato la fine della pace apparente tra i coinquilini e la regina Beatrice Luzzi. La conoscenza tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi ha poi diviso la casa: chi crede nella coppia si scontra con quanti credono che si tratti solo di strategie. Fiordaliso è arrivata a descrivere la coppia come “surreale” per poi chiarire in puntata il suo punto di vista. L’intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è intanto sotto gli occhi di tutti; gli stessi coinquilini dopo aver visto un filmato cominciano a ricredersi tra i due.

Nella diretta di stasera - 16 ottobre - si parlerà quindi sicuramente del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ma al centro dell'attenzione non mancheranno anche riflessioni su Heidi, il rapporto Massimiliano Varrese e le tensioni all’interno della casa.