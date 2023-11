Grande Fratello, stasera in tv una nuova puntata: anticipazioni, nomination e nuovi concorrenti del 9 novembre

Torna stasera in tv l'appuntamento con una nuova diretta del Grande Fratello. Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli sono pronti alla diciottesima puntata del reality che andrà in onda oggi, 9 novembre, dalle 21.30 su Canale 5.

Dopo l'eliminazione di Giselda Torresan lo scorso lunedì 6 novembre, nella puntata di oggi nessun concorrente dovrebbe abbandonare la casa, ma in nomination ci sono ben 7 concorrenti e il meno votato dal pubblico sarà candidato all’eliminazione al prossimo televoto. Si vocifera inoltre di alcune new entry che potrebbero entrare a far parte della casa più spiata d'Italia proproi stasra. Vediamo dunque anticipazioni, sondaggi, nomination e i possibili nuovi concorrenti.

Le nomination

Come anticipato, nella puntata di oggi 9 novembre nessun concorrente dovrebbe abbandonare la casa.

I concorrenti in nomination sono:

- Ciro Petrone

- Giuseppe Garibaldi

- Grecia Colmenares

- Vittorio Menozzi

- Giampiero Mughini

- Letizia Petris

- Massimiliano Varrese

Gli immuni sono invece Alex Schwazer, Mirko Brunetti e Anita Olivieri. A cui aggiungono Angelica e Fiordaliso, scelte da Cesara Buonamici.

Sondaggi

Dando un'occhiata al sondaggio sul sito Grande Fratello forumfree, Ciro Petrone è l’inquilino che rischia maggiormente di andare al televoto eliminatorio di lunedì prossimo. Le percentuali attuali secondo le preferenze dei telespettatori sono:

- Grecia Colmenares 31,09%

- Vittorio Menozzi 24,34%

- Massimiliano Varrese 10,78%

- Letizia Petris 9,46%

- Giampiero Mughini 9,15%

- Giuseppe Garibaldi 9,15%

- Ciro Petrone 6,05%

Una situazione simile, anche se con percentuali diverse, anche sul forum Reality House:

- Grecia (25%)

- Vittorio (18%)

- Giampiero (14%)

- Letizia (14%)

- Massimiliano (12%)

- Giuseppe (11%)

- Ciro (6%)

Nuovi ingressi, i possibili nomi

Continuano a rincorrersi le voci su quattro nuovi ingressi che potrebbero fare la loro comparsa nella casa del Gf proprio stasera, 9 novembre. Tra i nomi che circolano nelle ultime ore uno die più probabili pare quello di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti lascita da lui alla fine di Temptation Island per la tentatrice Greta Rossetti. La stessa Perla ha infatti dichiarato di essere stata contattata dalla produzione del Grande Fratello e quindi potrebbe essere una delle papabile nuove inquiline, mentre è probabile che anche Greta Rossetti (attuale compagna di Mirko) entri nella Casa, delineando così un nuovo triangolo che potrebbe decisamente destabilizzare le dinamiche tra i coinquilini.

Un'altra possibile new entry potrebbe essere Rosanna Fratello: da diversi mesi il nome della ex cantante è accostato al reality e chissà che possa varcare la porta rossa proprio stasera.

Il bacio tra Paolo Masella e Letizia Petris

Dopo la dichiarazione d’amore del mese scorso di Paolo Masella e l'incertezza di Letizia Petris, tra i due è finalmente scattato qualcosa. I baci tra i due sembrano proprio confermare l'inizio di una nuova storia d'amore all'interno della casa, ma sembrano già in arrivo le prime turbolenze.

Letizia ha infatti mostrato presto un atteggiamento sfuggente che Paolo ha notato e per il quale le ha chiesto spiegazioni: "Mi dispiace che con me ti senti a disagio perché è normale, è la situazione. Lo capisco. Però ci posso rimanere male?". Alle richieste di Paolo Letizia ha così risposto: "Io non sono una che sta appiccicata tutto il tempo, a prescindere". La fotografa ha poi voluto mettere le cose in chiaro fin riguardo il percorso e le sue intenzioni all’interno del reality: "Io non voglio fare un Grande Fratello io e te e basta. Ho anche le mie amiche e ho tante cose da fare".

Il digiuno di Fiordaliso diventa un caso

Dopo aver perso un gioco con Anita e Rosy Chin, Fiordaliso ha iniziato un digiuno di 24 ore. Inizialmente l'idea era quella di depurarsi, ma la sua astinenza da cibo, che dura ormai da circa 20 ore, ha preoccupato Massimiliano Varrese, che è intervenuto dicendole di mangiare qualcosa perché "un giorno senza mangiare è troppo". Ma, sul fronte opposto, c'è anche chi non crede al suo digiuno: "Dovrebbe barcollare, invece sembra molto su", ha commentato qualcuno. Ciro ha inoltre confessato di averle dato un dolcetto che lei avrebbe accettato, ma Fiordaliso nega. Signorini potrebbe tirar fuori stasera clip che la smascherano?