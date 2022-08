“Ora ti canto il mare”: e canta del cielo di Puglia che ha dentro, di stelle e di venti, di temporali e di musica dolce. Ma lui anche canta spesso, da anni, di un grande che tanti anni fa, sotto gli stessi suoi cieli aveva intonato di quanto il mondo sia meraviglioso. E lo fa come solo uno che è nato nella stessa lunga striscia di terra stesa tra due mari può fare… È successo poco più di un mese fa. Giuliano Sangiorgi davanti al mare di Polignano a sorpresa per l’evento Porto Rubino ha creato l’incantesimo: è sembrata un rituale, da brivido, di quelli che rimettono in moto un’umana energia necessaria alla resistenza culturale nel mondo. No, niente lustrini o sapore stantio di vetrine formali. Giuliano Sangiorgi che canta Domenico Modugno davanti alla baia di Polignano a mare: ed ecco a voi un monumento dinamico alla migliore musica italiana. Meraviglioso. Lo aveva annunciato quella sera il sindaco di Polignano Vito Carrieri: Sangiorgi sarà “cittadino onorario” per sempre legato a questi luoghi. Ed eccoci.

Torniamo ad oggi, a questa sera di fine estate alle 21 a Polignano a Mare. È tutto pronto per l’undicesima edizione di “Meraviglioso Modugno Show”, evento dedicato all’opera del Signor Volare, e all’uomo-artista nato il 9 gennaio del 1928 a Polignano. Sarà una serata densa, presentata da Enrico Ruggeri e Maria Cristina Zoppa, con tanti ospiti da Malika Ayane a Sangiovanni, da Gaia a Tosca, The Zen Circus e La Municipal. Verrà ripresa dalle telecamere dell’ammiraglia Rai e trasmessa il 3 settembre alle 23.30 (Raiuno). Sarà omaggiato Domenico Modugno, ricordata la sua attitudine di sognatore, il suo brivido per la passione di una musica infinita che risuona sempre, da allora, nella canzone italiana. E ci sarà Giuliano Sangiorgi che ha svincolato ancor più dal tempo le note di Modugno, scaraventandolo nelle classifiche delle hit del terzo millennio con la “sua” versione di Modugno. Il cantautore salentino leader dei Negramaro non sarà, come annunciato nella notte polignanese di Porto Rubino, solo un gradito ospite.

Premio e cittadinanza onoraria

Sangiorgi oggi durante “Meraviglioso Modugno show. Un angelo vestito da passante” riceverà il Premio Domenico Modugno 2022, ma non solo. È anche il giorno dell’ufficialità, quello in cui l’Amministrazione comunale gli conferirà la cittadinanza onoraria di Polignano a Mare, stringendo per sempre in un unico abbraccio Domenico Modugno a Giuliano Sangiorgi, il battito di un ritmo salentino agli scorci mozzafiato della regina di quella costa adriatica, una musica che gira intorno e poi torna a casa. La Puglia che premia la Puglia più grande. Oggi sembrerà chiudersi un cerchio, anzi allargarsi contro il tempo e dilatarsi verso una musica che non si ferma.

La direzione artistica di “Meraviglioso Modugno” e Franca Gandolfi, la signora Modugno, hanno deciso di consegnare il Premio 2022 per l’attitudine di Giuliano Sangiorgi a celebrare Modugno, per la sua personale propensione a presentare e interpretare il grande Mimmo. Sull’onda dello stesso cuore, Giuliano si esibirà insieme all’Orchestra della Magna Grecia interpretando “Cosa sono le nuvole”, la canzone che Pier Paolo Pasolini scrisse su musica di Domenico Modugno nel lontano 1968. Poi lo show di Sangiorgi procederà con la toccante sua edizione di “Tu si’ na cosa grande”, un vibrare di stelle e di passione profonda. Non potrà mancare poi naturalmente l’interpretazione di “Meraviglioso”, brano che i Negramaro dal 2008, esattamente dopo 40anni dalla prima pubblicazione di Modugno, hanno ripreso in mano riportandolo al centro del panorama musicale italiano. Là, dove doveva stare.

Al centro gli altri brani con Malika Ayane con “Dio, come ti amo”, Gaia con “Nel blu, dipinto di blu”, Sangiovanni con “Piove”, Tosca con “Vecchio Frack” e “Lu Tambureddu”, gli Zen Circus con “Amara Terra Mia”, Ruggeri con “Stasera pago io” e “Notte di luna calante” e La Municipàl con “L’Avventura” e “Malarazza”. La produzione della serata è di Massimo Bonelli, con il sostegno del Comune di Polignano a Mare, della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.