Francesco Nuti, da Carlo Conti a Pieraccioni: l'ultimo saluto degli amici a Firenze. Masini canta «Sarà per te»

Funerali nella basilica di San Miniato al Monte di Firenze questo pomeriggio per l'attore e regista Francesco Nuti, morto a 68 anni lo scorso 12 giugno. A celebrarli padre Bernardo Gianni. Molta commozione e tanti abbracci alla ex compagna Annamaria Malipiero, alla figlia Ginevra, al fratello Giovanni e alla nipote Margherita.

I funerali di Francesco Nuti: gli amici

Nella basilica, sulla collina che domina Firenze, ci sono storici amici come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Sandro e Giovanni Veronesi, Giorgio Panariello, Marco Masini, Gianfranco Monti, Valeria Solarino, Nicola Pecci.

La cerimonia

Nella chiesa gremita, il feretro è stato posizionato di fronte all'altare; una corona di fiori sopra la bara ed anche un vessillo viola appoggiato da alcuni tifosi della Fiorentina. È comparso anche un biglietto con la scritta «Francesco grazie», portato da qualche fan dell'attore. Sono stati figlia Ginevra e il fratello dell'attore Giovanni a salutare e ringraziare, visibilmente commossi, le persone arrivate a San Miniato, compresi alcuni cittadini. Nella prima panca della chiesa anche l'ex compagna Annamaria Malipiero. La santa messa è stata officiata da padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che durante l'omelia ha raccontato: «Quando ero studente all'istituto Cigognini di Prato fui spettatore delle riprese di un suo film, 'Madonna che silenzio c'è stasera' ed è un bel ricordo di gioventù». L'abate ha poi citato la canzone di Francesco Nuti «Sarà per te», sottolineando che «già il titolo segnala un'attenzione verso l'altro e verso l'oltre. È questa forse una ricerca dell'essenziale nella vita di Francesco». Prima della conclusione della cerimonia funebre l'attore Gianfranco Monti ha letto una lettera scritta per Nuti: «Ti do l'ultimo bacino in fronte». Grande la commozione di tutti i presenti al funerale conclusa con «Sarà per te» cantata da Marco Masini.

Il saluto della città di Prato

In concomitanza con l'ultimo saluto a Nuti, in accordo con il fratello Giovanni, la Città di Prato ha salutato Francesco con il lutto cittadino. «Voglio ringraziare Giovanni Nuti perché nel rispetto della volontà della famiglia, Prato comunque ci teneva a salutare Francesco - ha detto il sindaco Biffoni, presente alla cerimonia funebre con l'assessore alla Cultura Simone Mangani accompagnati dal Gonfalone della Città - In questi anni Nuti non è mai caduto nell'oblio nella nostra città, gli eventi annuali a lui dedicati hanno sempre avuto un grande successo di pubblico, i pratesi lo hanno sempre e continuamente ricordato e continueranno a farlo. Non è un caso che all'interno del cartellone della Pratestate fosse già in programma il prossimo 18 luglio 'Tutta colpa di Ceccò, un omaggio all'attore e regista che oggi assume un nuovo significato».