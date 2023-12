Dalla Lollobrigida a Berlusconi, da Tina Turner a Costanzo: tutti i vip che ci hanno lasciato nel 2023

Musicisti, autori, attori, uomini di cultura e anche ex premier: nel 2023 sono morte alcune personalità che hanno fatto la storia nel nostro paese e celebrità riconosciute in tutto il mondo. Dal cinema all'arte, dal mondo della letteratura e del giornalismo a quello della politica e della musica: non c'è stato praticamente settore della cultura e dello spettacolo che non abbia pianto durante l'anno che sta finendo per la scomparsa di un divo, un'icona, un personaggio amato dal grande pubblico. Da Gina Lollobrigida a Paolo Berlusconi, da Tina Turner a Giani Minà. L'elenco, purtroppo, è lunghissimo.