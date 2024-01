Dal teatro alla musica live: ecco cosa fare stasera in Puglia

Spettacoli teatrali e musica live, tutto rigorosamento al chiuso viste le condizioni meteo proibitive. Ecco una mappa di tutti gli eventi da non perdere e una guida su cosa fare stasera in Puglia.

Lecce e provincia

Dal 23 dicembre San Donato di Lecce, in piazza Garibaldi, ospita il “Dr. Gin Christmas Festival” un nuovo format che coniuga il meglio della scena musicale salentina con l’arte e il buon bere dell’etichetta Dr. Gin, anch’essa salentina. Musica dal vivo, djset mozzafiato e l’inconfondibile aroma di Dr. Gin saranno i complici ideali di sette serate all’insegna della gioia e della buona compagnia.

Il festival si conclude oggi alle 21 con l’esibizione di Antonio Castrignano & Taranta Sounds live. Per la prima volta, durante le sette serate, saranno disponibili le limited edition di bottiglie DrGin, con etichette realizzate ad hoc dall’artista Frank Lamar e raffiguranti gli artisti di punta made in Salento (333/6375502).

E' dedicato al pittore francese Henri de Toulouse-Lautrec e alla Belle Époque il balletto in un atto “Gaité Parisienne” su musiche di Jacques Offenbach che oggi alle 18, al Teatro Apollo di Lecce, chiude la Stagione di Danza Inverno del Balletto del Sud di Fredy Franzutti. Lo spettacolo andrà poi in tournée il 14 gennaio al Teatro Comunale di Piacenza, il 28 al Teatro Verdi di San Severo e il 13 febbraio al Teatro Giordano di Foggia.

Ultimi due giorni di programmazione per il cartellone “Natale a Lecce”, organizzato dall'Amministrazione comunale. Alle 20.15, per i concerti gratuiti promossi nelle chiese dall'Amministrazione comunale, nella Basilica di Santa Croce si terrà il Concerto di Epifania che vedrà protagonisti Chiara Scatolino (soprano), Rosellina Massari (oboe), Angela Cosi (arpa) e Antonio Rizzato (pianoforte), alle prese con un repertorio che include, fra gli altri, brani di Franck, Morricone, Gomez, Ippolito, Ettorre, Adam e Verdi. Nella stessa giornata, sono in programma anche il concerto di canti gregoriani “Hic iacet in praesepio”, alle 10 all'Abbazia di Cerrate, a cura della delegazione Fai di Lecce, a conclusione della messa celebrata all'interno della Chiesa e, per la rassegna “Epifania a Lecce” a cura di Artwork, alle 20 nella Chiesa di San Matteo, il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce sarà protagonista del concerto “Steal Away – Gospel & Spirituals”.

Si chiude anche la rassegna “Le mani e l'ascolto” al Fondo Verri, dalle 19, con la Festa in musica con Mauro Tre, Redi Hasa, Rachele Andrioli, Claudio Prima, Roberto Gagliardi, Giorgia Santoro, Gianluca Milanese.

Questa sera (ore 21, ingresso libero fino a esaurimento posti, info 339/2063444) nella Chiesa del Santissimo Crocifisso a Caprarica di Lecce con “Ave Eva - La devozione a Maria” del trio La cantiga de la serena si conclude “Il Cammino Celeste - Winter”. Dal 2016 (con otto edizioni estive e tre invernali) il festival, ideato e diretto dalla flautista e compositrice Giorgia Santoro, con la produzione di Zero Nove Nove, propone percorsi musicali e culturali lungo le vie dei pellegrini nella Puglia meridionale in viaggio verso Gerusalemme, con particolare attenzione al tratto che dal porto di Brindisi conduceva fino a Santa Maria di Leuca.

È un’alchimia musicale che accade ogni volta che si incontrano le due sponde opposte e vicine dell’Adriatico. Non è un caso che la musica balcanica sia stata influenzata dalla tradizione musicale italiana, così come la musica italiana, specialmente nel sud, rivela influenze di tutti i Balcani. Un’alchimia che è al centro del progetto ideato dal violoncellista Redi Hasa e del fisarmonicista Rocco Nigro. “Lutja e Adriatikut” è il titolo dello spettacolo, andrà in scena oggi alle 19.30 al Teatro Don Orione di Arnesano, per il primo appuntamento del 2024 della Stagione Concertistica di Opera Prima, giunta alla sesta edizione con l’organizzazione dall’omonima Associazione Musicale presieduta da Vincenzo Rana (biglietto 7 euro; info 327/4562684).

Taranto e provincia

Musica, teatro, danza. saranno gli ingredienti dello spettacolo benefico “Pino Daniele & Basta”. Dopo il sold out ottenuto al Teatro Orfeo di Taranto, Alessandro Basta ripresenta, al Teatro dell’auditorium “Tarentum” di Taranto, le canzoni e la vita dell’artista napoletano morto esattamente nove anni fa. Lo spettacolo, scritto e diretto da Alessandro Basta, vedrà esibirsi, musicisti, attori e danzatrici. Parte dell’incasso sarà devoluto alla Caritas di Sant'Antonio.

L’Auditorium Tarentum si trova in via Regina Elena 122. Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00 con ingresso a pagamento in parte devoluto in beneficenza. La platea costa 12 euro e la galleria 10 euro. Info. 3923096037.

Con la compagnia Crest la Befana porta a Taranto il circo contemporaneo per tutti firmato da Andrea Farnetani, vincitore dieci anni fa del “Pavè d’Or” al Festival de artistes de rue di Vevey, in Svizzera.

Lo spettacolo che il poliedrico performer presenta (oggi alle ore 18) con la messa in scena e la direzione di Emanuele Avallone, all’Auditorium TaTà, per la rassegna «Favole&Tamburi» sostenuta dalla Regione Puglia, s’intitola «Love is in the Air», una sorta di dietro le quinte della vita di un giocoliere, qual è, in effetti, Farnetani, che con la sua ricerca sul clown contemporaneo ha studiato le più innovative tecniche circensi, della danza, del teatro e della magia, diffondendo l’amore per la risata e la leggerezza per i festival e le rassegne di tutto il mondo.

Dunque, al centro dello spettacolo ci sono i retroscena di un artista particolarmente abile nei giochi di destrezza, del quale gli spettatori ascolteranno i pensieri proprio mentre si esibisce per loro. Clown, mimo, giocoleria, equilibrismo, comicità, magia e un pizzico di improvvisazione si mescolano dentro una serie di numeri che si susseguono a un ritmo incessante e coinvolgente: palline, giornali, bicchieri, cucchiai, uova, palloncini, piatti e vari oggetti di uso comune prendono vita e diventano il pretesto e lo spunto per suscitare divertimento e stupore, creare momenti poetici e surreali. Tutte le discipline della «clownerie» e della «giocoleria» vengono reinventate in maniera unica e originale e miscelate con una straordinaria abilità, maturata in anni di strada e di spettacoli in giro per il mondo. Ma oltre allo stupore c’è il racconto. Perché, come si diceva, gli spettatori saranno in grado di ascoltare i pensieri dell’artista mentre porta in scena il suo spettacolo. Così il pubblico scoprirà che, dietro la facciata brillante e rassicurante del performer, si cela un uomo con la sua giostra di dubbi e ossessioni, gravato dalla colossale ansia da prestazione tipica dell’artista, sempre in cerca del successo, ma col timore costante del fallimento. Praticamente la quotidianità per Farnetani, performer con una consolidata carriera che, dopo la vittoria del «Pavè d’Or», ha fatto molti incontri. Prima ha creato un sodalizio con Antonio Coluccio per l’istituzione della Compagnia Bellavita, poi ha collaborato col famoso Circo el Grito, la compagnia che ridisegna i confini tra le arti e con la quale Farnetani ha partecipato a una serie di progetti, tra cui lo spettacolo «The King of Swing» con la Emanuele Urso Band. Ora Farnetani ha deciso di raccontare cosa si prova a stare in scena con «Love is in the Air», uno spettacolo «tout public», come si dice riferendosi alle produzioni rivolte alle famiglie. Uno show capace di divertire e stupire con virtuosismi d’altri tempi, ma anche commuovere chi sa emozionarsi di fronte ad un uomo capace di mettere a nudo pubblicamente i propri pensieri.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18.

Biglietti 7 euro. Info e prenotazioni 366.3473430.

Nell’ambito del programma del Comune di Manduria “Chiese d’Incanto” si terrà stasera il concerto “Si vò Dio”, a cura dei Sancto Ianne. Appuntamento con ingresso libero alle ore 19.30 presso la Chiesa Don Bosco.

“Il neofolk d’autore dei Sancto Ianne è diventato ormai un vero e proprio marchio di fabbrica, una miscela sonora decisamente originale in cui il ritmo ipnotico della tradizione si fonde con le pulsioni del rock e del blues o con le sonorità arabe, balcaniche e latinoamericane”

I Sancto Ianne, prestigiosa formazione campana vincitrice e finalista in numerosi festival internazionali, presentano il progetto live dal titolo “Si vo’ Dio” nel quale il gruppo sannita, oltre a raccontare attraverso la musica e le parole il proprio territorio, eseguirà alcuni canti devozionali che fanno parte della magnifica cultura popolare campana.

In scaletta troveranno posto canti come “A Muntevergine”, intonato dai fedeli in occasione del pellegrinaggio al Santuario della Madonna nera in provincia di Avellino, “Quanno nascette ninno”, celebre canto natalizio scritto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, “La leggenda del lupino”, canto anche questo facente parte del vasto repertorio tradizionale natalizio in lingua napoletana ma rielaborato da Roberto De Simone e reso celebre da Concetta Barra e la “Tammurriata all’Avvocata”, canto su tamburo eseguito durante l’ascesa dei sentieri che portano al Santuario di Maria Santissima Avvocata che sovrasta la cittadina di Maiori, in Costiera Amalfitana.

Tra i canti della tradizione sannita verranno presentati diversi canti tra cui “Se sposta Maria”, eseguito in occasione dei Riti penitenziali settennali di Guardia Sanframondi e “Recorrimo allo Sepolcro”, un’antica lauda in dialetto che viene intonata ancora oggi il Giovedì Santo nella Chiesa Parrocchiale di Buonalbergo.

In scaletta, poi, anche diverse composizioni originali del gruppo che, come preghiere laiche, conservano spesso la profonda spiritualità dell’animo umano.

Gli strumenti utilizzati e la voce di Gianni Principe risuonano senza filtri rendendo così la musica eseguita ancora più affascinante perché libera da tutto ciò che può renderla artefatta. Il gruppo sannita è composto da: Gianni Principe, voci e castagnette; Ciro Maria Schettino, plettri e fiati; Raffaele Tiseo, violino; Antonio Pasquariello, chitarre; Roberto Polcino fisarmonica; Valerio Mola, basso elettrico; Sandro Verlingieri, percussioni.

Bari e provincia

Alle 18 al teatro Traetta di Bitonto (largo teatro), alle 18, andrà in scena “Il grinch che rubò il Natale”, commedia fantastica natalizia liberamente tratta dal fumetto “Il Grinch” di Dr. Seuss, con adattamento e regia di Vito Latorre. La storia tratta della curiosità della dolce Cindy, la quale adora il Natale e la sua atmosfera, di scoprire come mai il Grinch odia il Natale. È determinata a scoprirlo. In scena ci saranno Gabriella Altomare, Mariapia Autorino, Martina Campanozzi, Davide De Marco, Vito Latorre, Antonio Repole. L’ingresso è a pagamento, per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 080 3742636.

Oggi alle 18 al teatro comunale d Corato (piazza Marconi) sarà proposto un nuovo appuntamento con la rassegna “A teatro con tutta la famiglia”, nel quale andrà in scena lo spettacolo “La bottega dei giocattoli”, testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco. Il luogo nel quale vengono prodotti i giochi diviene di sera una città ricca di personaggi del mondo dell’infanzia.

C’è una bambola più bella e una invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. L’ingresso è a pagamento, per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3273237614.

Questa sera e domani alle 20.30 al Nuovo Teatro Abeliano di Bari (via Padre Kolbe 3) andrà in scena la commedia musicale, a tratti circense, poetica e follemente creativa, “Contrattempi moderni” di Raffaello Tullo.

Il frontman della Rimbamband sarà da solo a districarsi tra comicità, musica, citazionismo e virtuosismi che si coniugano in uno show che è una storia con una sua drammaturgia. Scritto a sei mani da Tullo insieme ad Alessandro Clemente e Alberto Di Risio, lo spettacolo strizza l’occhio al grande Charlin Chaplin e porta lo spettatore a riflettere alla fine dello spettacolo grazie alla sua profondità e alla pluralità di livelli di lettura. La scenografia pone il protagonista in un’abitazione nella quale si è da pochino trasferito.

Al Politeama Italia di Bisceglie (via Montello 2), oggi e domani alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Vito Signorile. Il noto attore e regista barese non è nuovo alla messa in scena dei testi di Dario Fo tanto che, negli anni, ha diretto e spesso interpretato quasi tutti i suoi atti unici.

Al Castello Baronale Bitritto (Piazza Leone e piazza Moro) alle 20 si terrà lo spettacolo teatrale ''Le sorelle Materassi'' di Aldo Palazzeschi, la nuova produzione della Compagnia Teatrale Reforma con l'adattamento di Maria Giovanna Mazzone, organizzata dalla Pro Loco di Bitritto, con il patrocinio del Comune.

Sul palcoscenico si esibiranno, nelle vesti di tre donne di mezza età, le attrici Angela Elia, Maria Giovanna Mazzone e Giuseppe Pasquale. Si tratta di uno spettacolo coinvolgente e simpatico, in un singolare adattamento, che vede le vicende delle tre sorelle intrecciarsi con i propri fantasmi interiori.

In un susseguirsi di giochi e sotterfugi, provano a tener stretto a loro il proprio nipote Remo, ospite nella loro casa. L’ingresso è libero, per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3893172368.