Dionisiaci o apollinei? La lezione di Castaldo su Beatleas e Rolling Stones

Lunedì 11 luglio il festival fa tappa a Nardò per un doppio appuntamento. Alle 21.30 in Piazza Cesare Battisti la scena sarà del giornalista e critico musicale Gino Castaldo con il suo “Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci” (Einaudi), risposta definitiva alla più popolare fra le dicotomie tra la band di “bravi ragazzi” che in un decennio hanno stravolto la musica pop e i diabolici rappresentanti di un rock sboccato e trasandato.

L'evento di Nardò sarà preceduto alle 20.30 dalla presentazione del libro “Anticorpi di pace” (San Paolo), viaggio di pagine tra gli scritti di don Tonino Bello accompagnati da altri redatti da Giancarlo Piccinni, attuale presidente della Fondazione intitolata al vescovo costruttore di pace. Dialoga con l’autore Ilaria Lia, con la partecipazione di Don Angelo Corvo.

Castaldo sarà poi a Bari il 13 luglio nell'ambito del Medimex. Al Teatro Kursaal Santalucia intervisterà Giovanni Truppi e poi la lezione di rock I miei giorni con Ziggy, insieme a Ernesto Assante e Woody Woodmansey, testimone primario di un momento incredibile della vita artistica di David Bowie, e fondamentale nel definirne il suono.