Un complimento adha determinato la reazone immediata di Barbara D'Urso a “Pomeriggio 5”. Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha infatti chiamato "maestro" l'attore e cabarettista noto per il ruolo di Pierino in tante commedie sexy ma che ha recitato anche in quattro film di, compreso Amarcord che ha meritato l'Oscar.Barbara D'Urso ha allora chiesto a D'Anelli perché avesse chiamato "maestro" Alvaro Vitali. "Perché per me lo è, è anche un pioniere dei film cult”, la risposta convinta e affettuosa. Lo stesso Vitali, con tanta umilità, ha pure ricordato alla D'Urso che nello "scorso dicembre ho ricevuto il Leone d’Argento alla carriera”. La D’Urso ha però replicato: "Stimo tanto Alvaro, ma mi fa strano sentirlo definire maestro, allora dovremmo chiamare tutti i veri attori maestro. Mi fa ridere”.