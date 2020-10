Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini cade durante le prove: ricoverata in una clinica romana

Alessandra Mussolini ricoverata dopo una caduta durante le prove a “Ballando con le stelle”. La Mussolini è stata portata in una clinica romana, dove i medici stanno valutando le sue condizioni di salute. A rivelare la notizia è il sito Dagospia che spiega che proprio durante le prove della trasmissione, la Mussolini ha fatto una brutta caduta mentre il suo compagno di danza sul piccolo schermo, il cubano Maykel Fonts, la stava facendo volteggiare in aria.

Alessandra sarebbe quindi caduta, colpendo con il volto il pavimento. Per la protagonista dell'infortunio una corsa in una clinica romana. Al momento i medici sono impegnati a valutare i danni e dal referto si saprà se la Mussolini potrà continuare a partecipare al programma.

Sul suo profilo Instagram è intervenuto il manager, Nando Moscariello, per aggiornare i suoi followers sullo stato di salute della ex europarlamentare. «L'incidente di oggi le ha causato una forte emorragia al naso e adesso stiamo capendo il da farsi. Ringraziamo lo staff di Ballando, sono stati davvero premurosi. Speriamo che Alessandra possa fare la puntata». Sul profilo del ballerino invece la Mussolini ha condiviso alcuni video che la ritraggono con un fazzoletto sul naso visibilmente dolorante. «Ho fatto la tac e per fortuna non si è rotto niente. Io ho sbagliato perché mi sono messa dietro a Maykel quando ballava. Adesso torno a casa, non posso ballare».

