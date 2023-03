Quando uscì nel 1973, “Anima mia” sembrava solamente uno dei tanti brani di successo del periodo che la generò, ma in realtà divenne ben presto un vero e proprio brano-cult e sicuramente uno dei più rappresentativi dei Cugini di Campagna. E proprio per celebrare questa storica canzone, il gruppo più iconico della musica italiana arriva sul palco del Teatro Orfeo di Taranto con “50 anni di Anima mia”.

Appuntamento dunque imperdibile, oggi alle 21, con una delle formazioni che hanno fatto la storia della musica italiana. Un evento sotto la direzione artistica di Franco Guitto, storico amico del quartetto composto da Silvano Michetti, unico fondatore; Ivano Michetti, autore di tutti i successi; Tiziano Leonardi, arrangiatore; Nick Luciani, “la voce” inconfondibile. Lo spettacolo rientra nella rassegna teatrale 2022/2023 del Teatro Orfeo “I più grandi passano da qui”. Per informazioni: 3290779521.

Il brano



Nella città dei Due mari canteranno anche l’ultimo singolo portato un mese fa al Festival di Sanremo, “Lettera 22”, scritto da “La Rappresentante di Lista”. Per il gruppo è stata la prima volta sul palco dell’Ariston in 53 anni di carriera. «La Lettera 22 non c’è nell’alfabeto italiano - raccontano - : un po’ come le parole giuste che, spesso non si trovano per esprimere qualcosa di importante. Il brano, infatti, parla proprio di questo: trovare il modo giusto per raccontarsi con sincerità, per chiedere scusa, per superare un dolore». Il complesso musicale viene fondato nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti e successivamente scritturato dalla casa discografica Pull di Bruno Zambrini e Gianni Meccia. La prima canzone del quartetto è “Il ballo di Peppe”, lanciata dalla trasmissione “Alto gradimento”, condotta da Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Durante il corso della serata saranno eseguiti altri brani di grande successo come “Un’altra donna” (che restò nella Hit Parade italiana nei primi dieci posti per più di 44 settimane), “Innamorata”, “64 anni”, “Preghiera”, “È lei”, “Conchiglia bianca” e “Tu sei tu”. Così come la loro musica anche i look eccentrici dei Cugini di Campagna hanno fatto storia. E a Sanremo sono arrivati portandosi dietro tutta la loro estrosità che li ha portati a lanciare frecciatine ai Maneskin accusati proprio di copiare i loro look. Nella serata delle cover hanno ovviamente cantato “Anima mia” con il cantautore Paolo Vallesi, tornato su quel palco dove nel 1992 si impose tra le nuove proposte. Questa ormai storica canzone in realtà prese realmente l’abbrivio nel 1997 grazie a Claudio Baglioni, che non solo la ricantò ma la adottò anche come titolo per la trasmissione televisiva che condusse con Fabio Fazio per ripercorrere miti e costumi degli anni Settanta. «Melodia accattivante, testo strappalacrime, per quanto deliziosamente hippie – scrive Dario Salvatori – il pezzo ebbe immediatamente un gran successo, almeno tanto quanto si poteva pretendere da una canzone che superava in sdolcinatezza molte delle sue contemporanee, ma aveva dalla sua parte sonorità realizzate con mezzi piuttosto moderni». Salì perciò al primo posto e fu il quarto singolo più venduto del 1974, senza contare il rientro in classifica, fino al Disco d’oro, che la canzone registrò nel 1997. La duratura fama dei Cugini di Campagna è dovuta anche alle numerose partecipazioni a programmi televisivi. La loro presenza nei salotti televisivi e reality show si è fatta più intensa a partire dagli inizi del 2000.