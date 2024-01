Oggi alle 18.30 al teatro Team di Bari (via Giustino Rocca) andrà in scena il musical “Alice nel Paese delle Meraviglie”, portato in scena dalla Compagnia delle Formiche (data organizzata da Aurora Eventi). Il grande classico della letteratura rivive in un nuovo, sorprendente musical con un cast di 15 eccezionali performer che farà emozionare grandi e bambini, tra le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. La regia è di Andrea Cecchi (autore del testo, insieme ad Alessio Fusi).

Il cast

Ancora a impreziosire questo lavoro ci sono musiche coinvolgenti, di Lapo Ignesti ed Elisa Bisceglia, con le liriche di Alessio Fusi, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano da Elisabetta Lombardi, Lucia Pini e Marta Regolini e le spettacolari scenografie realizzate da Gabriele Moreschi, oltre alle coreografie di Caterina Pini. La storia è fantastica e sottilmente satirica, con il magistrale intrecciarsi di invenzioni linguistiche, ribaltamenti di senso, trucchi logici e situazioni assurde, per stimolare a guardare la realtà da punti di vista inusuali. Nel Paese delle Meraviglie, insieme ad Alice e attraverso i suoi occhi, incontriamo il Coniglio bianco, il Bruco, il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori e una miriade di altre creature antropomorfe. Seguendo Alice nelle sue paradossali avventure in questo mondo onirico sotterraneo, metafora dell'assurdità della vita adulta, sentiremo certamente stuzzicare la nostra curiosità e la sfida del ragionamento logico, ma arriveremo infine alla conclusione liberatoria che non per forza bisogna cercare sempre un significato, soprattutto se un significato non c'è.

La Compagnia