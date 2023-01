Youssef Maleh, cinque cose che (forse) non sapete sul nuovo centrocampista del Lecce

Youssef Maleh è un nuovo centrocampista del Lecce. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe diventare obbligo in caso di salvezza in Serie A dei giallorossi. Colpo grosso per il centrocampo di Marco Baroni, che ne esce ancor più forte, per la ripresa. Cinque cose da sapere sul nuovo gioiello del Lecce.