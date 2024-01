Giornata mondiale della pizza: 2 italiani su tre la mangiano almeno una volta alla settimana. Ecco le eccellenze in Puglia

Si celebra oggi - 17 gennaio - il World Pizza Day: già la giornata mondiale della pizza. E la Puglia ne sa qualcosa: nell'ultima edizione della guida di Gambero Rosso (2024) con 38 insegne inserite, la Puglia rappresenta una regione che sa come trasformare le materie prime in eccellenza. Tra i top della pizza anche tre locali in Puglia: ecco quali.