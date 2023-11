Vincenza Angrisano, uccisa dal marito a coltellate ad Andria. «Finita in ospedale per le botte pochi giorni prima di morire»

Sul brutale femminicidio di Andria continuano ad emergere dettagli. Secondo quanto verificato dagli inquirenti, i rapporti tra Luigi Leonetti, 51 anni e la moglie Vincenza Angrisano, 42 anni, uccisa a coltellate davanti ai figli, si sarebbero incrinati da circa un mese. Ma non solo: appena pochi giorni prima di morire, Vincenza era stata ricoverata in un ospedale della provincia di Barletta-Andria-Trani per le percosse ricebute, per poi essere dimessa con una prognosi di 4 giorni. Era il 23 novembre: neanche una settimana dopo veniva massacrata dalle coltellate davanti agli occhi dei propri figli.