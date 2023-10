Torna l'ora solare: giornate più corte, ma il sole sorge un'ora prima. Ecco quando cambiare le lancette

Si avvicina il ritorno all'ora solare: le giornate si accorceranno di un'ora la sera, ma verranno recuperati 60 minuti di luce in più al mattino. Si cambia nella notte dell'ultimo weekend di ottobre, che quest'anno coincide con quella tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre. Lancette indietro di un'ora dalle 3 alle 2: si dormirà quindi un'ora in più.