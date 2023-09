È il tartufo il nuovo oro di Puglia: presente da Nord a Sud della Regione. Ecco la mappa e dove trovarlo

Il tartufo potrebbe essere il nuovo oro di Puglia: lo si può trovare in sette aree della regione che comprendono ben 58 località dal Nord al Sud della Puglia. Proprio in queste zone insistono - stando ai dati emersi dal workshop sugli “Elementi per una tartuficoltura razionale”, che si è tenuto lo scorso 15 settembre a Bari, nella sala conferenze dell’Assessorato regionale all’Agricoltura - insediamenti naturali e aree tartuficole coltivate. Si tratta, secondo gli esperti, di un gran patrimonio da non sottovalutare.