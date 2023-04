"In Salento una dolce crema(zione)": Taffo colpisce ancora. Online la campagna "Prima che sia troppo tardi"

Quelli di Taffo Funeral Service ne hanno fatta un'altra delle loro. Non è vera - come pure scrivono sui social - l'apertura di nuove sedi in diverse città d'Italia: si tratta solo di un meme - l'ennesimo - della campagna "Open to Meraviglia" del ministero del Turismo. E c'è anche Lecce, con il suo immancabile pasticciotto e la frase, cinica com'è nella tradizione di questa storica quanto ironica impresa funebre: "In Salento troverai una dolce cremazione".

Il messaggio sui social

"Il Ministero del Turismo - scrivono sul profilo Facebook da Taffo - dopo tutto quello che è successo, ci ha affidato la nuova campagna per la promozione turistica dell'Italia all'estero. Abbiamo fatto a modo nostro, con il nostro stile, sponsorizzando alcune meraviglie italiane, forse meno conosciute, ma da scoprire prima che sia troppo tardi". E, manco a dirlo, lo slogan è proprio: #beforeitstoolate

Non solo Lecce: sono una decina le città dove Taffo annuncia l'apertura di una nuova sede.

Scoprile tutte