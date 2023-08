Stipendi, si potrà conoscere la busta paga del collega: direttiva contro il gap di genere. E i datori di lavoro dovranno risarcire chi guadagna meno

Le buste paga dei colleghi non avranno più segreti. E in caso di retribuzioni discriminatorie i datori di lavoro saranno chiamati a risarcire i dipendenti mal pagati. Obiettivo: superare il gender pay gap, ancora molto diffuso in Europa. A prevedere il divieto del segreto salariale è la direttiva Ue 2023/970 per la parità di retribuzione tra uomini e donne.

