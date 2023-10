Osterie d'Italia, Slow Food assegna le chiocciole ai ristoranti

Osterie d’Italia, la trentaquattresima edizione della guida simbolo di Slow Food Editore arriva nelle librerie e su www.slowfoodeditore.it e questa mattina sono state consegnate le chiocciole ai ristoranti premiati.

La guida è un viaggio nella ristorazione italiana più autentica, raccontata tramite le visite e le recensioni di oltre 230 collaboratori. Sono in totale 1.752 i locali segnalati tra osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti; 311 indirizzi premiati con la Chiocciola per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food.

La Puglia è tra le Regioni che ahnno il maggior numero di chiocciole, dopo Piemonte, Campania e Toscana