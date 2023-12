Da San Giovanni Rotondo a New York, ecco chi è il pugliese Raffaello Follieri: ex di Anne Hathaway e re delle truffe

La sua storia ricorda quella di Anna Sorokin, conosciuta negli Stati Uniti come Anna Delvey, che ha fatto rumore in tutto il mondo, tanto da ispirare la serie tv "Inventing Anna", la finta ereditiera russa che ha quasi convinto l'élite di New York quando in realtà era figlia di un camionista originario della periferia di Mosca ed emigrato in Germania. Oggi ancora in carcere dopo l'arresto nel 2019 per aver truffato centinaia di migliaia di dollari da hotel, banche e amici fino quasi ad ottenere un mega fnanziamento da una banca americana.

Lui invece è pugliese e risponde al nome di Raffaello Follieri, imprenditore originario di Foggia nato a San Giovanni Rotondo. Il suo nome non è molto conosciuto in Italia, ma è grazie ad un posdcast del giornalista Marco Maisano dal titolo "American Dream – La vera storia di Raffello Follieri" è tornato agli onori della cronaca dopo l'arresto nel 2008.