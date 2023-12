Degustazioni e masterclass sullo spumante a cura delle Donne del Vino, ecco Bolle di Puglia Experience. Le date in Puglia

Degustazioni, masterclass, abbinamenti, assaggi a tema dal Nord al Sud del Tacco d’Italia sono in programma sino al 19 gennaio grazie agli appuntamenti di Bolle di Puglia Experience, format ideato ed organizzato dall’associazione Donne del Vino di Puglia con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza della produzione dello spumante regionale, un comparto che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in termini di qualità e registra una costante impennata nei consumi.

L’iniziativa è partita sabato - 9 dicembre - da Monopoli, in provincia di Bari, con un evento che si è svolto presso l’Enoteca La bottega del vino a base di vino, stuzzicheria e panettone. E in provincia di Brindisi farà tappa oggi a Ostuni e nei prossimi giorni a Cellino San Marco. Per Bolle di Puglia sono otto le tappe pensate: ecco le date dei prossimi appuntamenti in Puglia.