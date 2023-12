Puglia, sole su tutta la regione. Su le temperature e caldo fuori stagione. Ecco le previsioni meteo

Clima rigido ma soleggiato nella giornata di domani - domenica 17 dicembre - in Puglia. Ma attenzione perché la prossima settimana arriverà un super anticiclone il cosiddetto "Gobbo di Algeri" che garantirà - secondo gli esperti - una stabilità atmosferica fino a Natale ma che avrà una "gobba" calda che regalerà temperature miti al Nord e in montagna. Ma questo caldo fuori stagione riguarderà anche il Sud? Questo caldo fuori stagione si farà sentire in particolare sulle zone alpine ma interesserà anche le regioni del Centro-Sud dove sono attese punte massime fin verso i 15/16°C. Le temperature dunque subiranno un graduale aumento nei valori massimi, mentre tenderanno a diminuire nei valori minimi.

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni in Puglia.

