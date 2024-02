Meteo, torna l'anticiclone anche in Puglia: in arrivo temperature primaverili (fino a 20 gradi). Le previsioni

Arriva un nuovo anticiclone sub-tropicale, che porterà - anche in Puglia - nei prossimi giorni ad un aumento delle temperature: sembrerà di nuovo di essere in primavera. Durante la giornata di carnevale (martedì 13 febbraio) - secondo gli esperti di 3bmeteo - si registreranno gli ultimi strascichi instabili tra Puglia, Molise e Basilicata con le ultime precipitazioni tra Puglia e Basilicata specie al mattino. Da mercoledì si assisterà ad una nuova rimonta anticiclonica sul Mediterraneo occidentale che sarà garanzia di stabilità tra giovedì e venerdì. Temperature in aumento. Ventilazione tra debole e moderata dai quadranti occidentali. Ecco dunque le previsioni meteo per i prossimi giorni.

