Meteo, in Italia arriva il “vero” inverno: aria fredda e nevicate anche a bassa quota. Clima "mite" in Puglia: le previsioni

Arrivano freddo e neve (anche a bassa quota) per colpa dell'irruzione di aria artica. Tra mercoledì 10 e giovedì 11 ciclone Minsk in transito dalla Sardegna verso la Grecia: peggiora su Isole Maggiori e poi al Sud (secondo gli esperti de ilmeteo.it). Calo drastico delle temperature, caraterizzato da condizioni di instabilità nelle altre regioni. Le correnti di aria fredda dall' Europa nordorientale stanno portando una ventata di freddo sugli stati centro-occidentali del continente. L'aria fredda e l'instabilità porteranno a deboli nevicate a quote basse in particolare sul medio versante adriatico.

In Puglia dopo l'avvio della settimana all'insegna del tempo instabile e miglioramento nella giornata di oggi - mercoledì 10 gennaio - è prevista una nuova perturbazione che si avvicinerà da ovest e già nelle prime ore di giovedì porterà un nuovo peggioramento del tempo, seppur con temperature in nuovo lieve aumento, dopo il calo atteso nei prossimi giorni. Le previsioni meteo per i prossimi giorni.

