Musica, concerti, feste di piazza e teatro. A Lecce risate e divertimento al Palasummer/Tutti gli eventi in Puglia

Concerti, musica, feste di piazza e tanto altro. Il fine settimana in Puglia si annuncia pieno di eventi da non perdere: al Lecce il reading teatrale dedicato a Ennio Flaiano vedrà in scena Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti con “Lettura clandestina. La solitudine del satiro”. Le strade di Mesagne invece saranno invase dal suono della Street band, mentre a Nardò saranno protagonisti gli artisti del Circonauta. A Lecce le risate saranno assicurate con The Lesionati, Mandrake e I Malfattori che saranno gli ospiti della prima serata al Palasummer. Ecco tutti gli eventi in calendario per oggi, sabato 1 luglio.

Scorri le schede