Migliori aziende del sud Italia in cui lavorare, al primo posto la spunta una pugliese, sorpresa anche all'ottavo

Ecco le migliori aziende in cui lavorare al Sud Italia, secondo la classifica stilata da Great Place to Work Italia, società di consulenza specializzata nell'analisi e nel miglioramento del clima aziendale e nell'employer branding. Due sono in Puglia. La classifica è basata perlopiù sulle opinioni dei collaboratori delle aziende interessate alla qualità del proprio ambiente di lavoro. Le persone, compilando il questionario Trust Index sul clima aziendale e sull’esperienza lavorativa, costituito da 60 affermazioni ripartite su cinque dimensioni (credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione) hanno assegnato alla propria organizzazione il titolo di Best Workplaces in South Italy.

Le aziende in classifica si sono distinte per la creazione di esperienze eccezionali per i collaboratori, per aver saputo coltivare e mantenere relazioni di elevata fiducia tra le persone e l’aver creato ambienti di lavoro equi per tutti. La maggior parte delle imprese appartengono al settore IT (36%), seguito dal settore Health Care (21%), servizi professionali e servizi finanziari e assicurativi (entrambi al 14%).

