Meteo, anticiclone addio: in arrivo freddo e pioggia. Le previsioni meteo in Puglia

Clima mite addio. Dopo le temperature clementi che ci hanno accompagnati fino a Santo Stefano sta per arrivare l'aria fredda che porterà gelo e neve sul Capodanno. Prepariamoci dunque alle temperature in picchiata dal Nord al Sud della Penisola.

Come riportano gli esperti di 3bmeteo «il debole fronte atlantico che transiterà su alcune delle nostre regioni centro-settentrionali giovedì 28 dicembre non lascerà il segno, ma avrà il merito di dare il via ad un graduale smantellamento dell'anticiclone. Tra il 29 dicembre e San Silvestro il flusso perturbato atlantico si abbasserà ulteriormente di latitudine e il tempo comincerà a farsi di conseguenza più dinamico, con il passaggio di una serie di fronti che coinvolgeranno parte della nostra penisola». Vediamo dunque le previsioni meteo in Puglia per i prossimi giorni.

