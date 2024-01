Parcheggia l'auto e va a stampare il biglietto: dopo 3 minuti appare la multa sul parabrezza. L'azienda: «Non ci sono presupposti per l'annullamento»

Va a stampare lo scontrino per la sosta nel parcheggio dell'ex ospedale Umberto I di Mestre ma, tornata verso la sua auto dopo tre minuti, trova la multa sul parabrezza. E, secondo la studentessa mestrina che si è già rivolta all'ufficio legale dell'associazione dei consumatori Adico, il link fornito da Avm per compilare il modulo necessario a presentare il reclamo via web, non si sarebbe aperto, facendo così scadere i termini per la contestazione. Anche se da Avm replicano che quel link non aveva alcun problema, ma soprattutto che la studentessa multata "aveva parcheggiato vicino ad un parcometro".