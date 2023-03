Qualcuno dovrà dirgli addio, qualcun altro lo vedrà modificato (al ribasso). Il vecchio reddito di cittadinanza va in soffitta, sostituito dalla "Misura per l'incusione attiva", la Mia. Dal primo settembre sostituirà la misura introdotta nel 2019 dal M5s. Ora sarà riservata ai nuclei con Isee non oltre i 7.200 euro, abbassando decisamente l'asticella precedente che era fissata a 9.360 euro.