Meteo, torna il maltempo in Italia tra giovedì e venerdì. In Puglia poche precipitazioni ma venti forti

“Altro maltempo in arrivo con neve a quote molto basse al Nord e nel weekend torna il freddo”. Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com analizza così i prossimi giorni. Tra giovedì e venerdì una nuova perturbazione in Italia: piogge e temporali soprattutto sul Centro-Nord, la Puglia sarà interessata invece soltanto dai forti venti, salvo qualche rovescio isolato nella parte settentrionale.