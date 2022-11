Bolzano, Trento e Belluno sono le tre città nelle quali si vive meglio in Italia, seguendo le logiche del verde urbano, del traffico e dei trasporti. È quanto emerge dal rapporto "Ecosistema urbano" di Legambiente, che premia così le tre città. Permane il gap tra Sud e Nord, e le città pugliesi non fanno eccezione, restando tra gli ultimi posti in classifica.

