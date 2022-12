Dal successo col Pisa a Salerno: Lecce, le cinque partite da ricordare del 2022

Un 2022 da incorniciare per il Lecce. Vittoria del campionato di Serie B, promozione in A e avvio di stagione importante nel campionato più bello d'Italia. Un anno bellissimo per i colori giallorossi, con diverse partite da ricordare. Ne abbiamo scelte cinque, da incorniciare e conservare nel cassetto dei ricordi più belli.