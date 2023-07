Lecce, il punto sul mercato reparto per reparto: pressing per il Falcone-bis. Serve almeno un attaccante

Il nuovo Lecce viene su pian piano. Difficilmente arriveranno volti nuovi fino a domenica. Probabilmente si aggregheranno in ritiro, a Folgaria, dove la squadra preparerà la nuova stagione dalla prossima settimana. Il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera lavorano per allestire la rosa del prossimo campionato. Baschirotto, Gendrey, Hjulmand, Strefezza, lo stesso Ceesay potrebbero fare le valigie. Vediamo nel dettaglio la situazione reparto per reparto.