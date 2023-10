Halloween tra feste, tour paurosi e streghe: ecco cosa fare stasera in Puglia

E' il giorno più pauroso dell'anno: tutti pronti a festeggiare Halloween o notte di Tutti i Santi. Tanti gli eventi e le feste dedicati alla notte delle streghe e in Puglia il calendario è davvero molto ricco. Le Grotte di Castellana per l'occasione si trasformano in un luogo dove domina la paura offrendo tour spettrali con tanto di streghe e comparse “infernali”. E' l'Halloween Creepy Caves che torna anche quest'anno. E poi caccia al tesoro nel Castello Dentice di Frasso a Carovigno, in provincia di Brindisi e passeggiate nei vicoli della città vecchia di Taranto tra racconti e leggende sui fantasmi. Ecco allora cosa fare stasera in Puglia.

