Focara (o Pira) di San Ciro a Grottaglie: cresce l'attesa per l'accensione. Ecco il programma e gli eventi

Mentre cresce l’attesa per l’accensione, prevista il 30 gennaio alle ore 20, la “Foc’ra di San Ciro” a Grottaglie (Taranto) è diventata, in questi giorni, una meta per tanti visitatori, cittadini e intere classi scolastiche. Famiglie, gruppi di appassionati di tradizioni religiose, ragazzi, turisti e visitatori da altre parti della regione e centinaia di bambini (accompagnati dai docenti e dalle guide della Pro Loco), si recano nel sito in cui è stata costruita la foc’ra (via Pasolini, area 167 bis, Grottaglie), per conoscere da vicino la maestosa piramide in legna dedicata al santo copatrono grottagliese, San Ciro, che, una volta accesa, darà vita ad uno dei fuochi più grandi d’Europa.