I resti lignei della cassetta dentro la quale furono trasportate le ossa di San Nicola da Myra a Bari saranno portati oggi in processione, protetti in una teca di cristallo. Si aprirà così la sagra di San Nicola. Con un evento che a partire dalle 16 e 30 animerà i vicoli del centro storico.

Il raduno



Il raduno sarà alle 16 e 30 davanti alla Basilica. Alle 17 partirà il corteo per i vicoli del centro storico fino alle 19.30 quando, con il rientro in Basilica, si svolgerà uno spettacolo teatrale sulla rievocazione della Traslazione secondo la versione di Niceforo, curato dal regista Antonio Minelli. Ed è lo stesso regista a spiegare cosa accadrà questa sera nel centro storico. «In una narrazione di Niceforo – racconta il regista – viene narrata la Traslazione come era stata raccontata dai marinai. Viene descritta la partenza da Bari e la ripartenza da Myra con i marinai di Myra dispiaciuti che San Nicola venisse portato a Bari e i marinai di Bari che risposero che San Nicola avrebbe protetto tutti i popoli da Bari». Si tratta quindi di una descrizione minuziosa di cosa accadde durante quel viaggio. «Da otto anni – spiega ancora Minelli – abbiamo deciso di riproporre quei momenti. Verranno quindi portati in processione i resti lignei della cassetta nella quale furono depositate le reliquie del santo, quella cassetta fu conservata nel convento dell’abate Elia prima che fu costruita la Basilica. Ora si trova nel museo della Basilica e domani sarà trasportata in processione». Alla fine del corteo sarà organizzata una performance sul sagrato della Basilica con un dialogo tra i baresi e i myresi in merito alla traslazione delle ossa.

La circolazione



Per l’occasione il Comune ha emesso apposita ordinanza di divieto di fermata e di transito. Dalle 14 alle 22 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito in piazza San Nicola e largo Urbano II. Dalle 17 divieto di transito in piazza S. Nicola, Arco Angioino, piazzetta 62 Marinai, strada Martinez, strada Santa Maria del Buonconsiglio, piazza san Pietro, strada Santa Teresa delle Donne, largo Ospedale Civile, via Pier l’Eremita, strada Santa Chiara, strada San Luca, via delle Crociate, strada Carmine, strada San Marco, piazzetta Sant’Anselmo, strada Santo Totaro, strada dei Gesuiti, strada Fragigena, piazza Mercantile, piazza Ferrarese, via Vallisa, strada San Benedetto, strada de’ Gironda, strada degli Orefici, piazza Mercantile, strada Fragigena, strada Palazzo di Città, corte del Catapano.

Il sorteggio



Le celebrazioni continueranno poi il 28 aprile con il tradizionale sorteggio dei due motopescherecci che trasporteranno il quadro e la statua del Santo nelle giornate del 7 e dell’8 maggio. Per la prima volta, in occasione del 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, la cerimonia si svolgerà presso la stazione navale al porto. Anche in questo caso è stata emessa apposita ordinanza che prevede dalle ore 20, relativamente al passaggio della processione, il divieto di transito in corso De Tullio, all'attraversamento del lungomare Imperatore Augusto, strada Porto Nuovo, piazza San Pietro, strada Santa Scolastica, strada Martinez, piazzetta 62 Marinai, piazza San Nicola.



La festa entrerà nel vivo il 6 maggio con figuranti che attraverseranno i vicoli di Bari Vecchia per comunicare lo svolgimento del corteo storico del giorno successivo. Gli appuntamenti del 7 maggio inizieranno con la processione con il quadro del Santo (da baia San Giorgio) e termineranno con l’atteso corteo storico. L’8 maggio alle 10 ci sarà la messa al molo San Nicola, celebrata dall’arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano. Seguirà l’imbarco della statua in mare. Che rientrerà nel tardo pomeriggio per poi raggiungere in processione piazza del Ferrarese. Alle 22 spettacolo pirotecnico. Ed infine il 9 maggio si terrà il tradizionale prelievo della Sacra Manna dopo la messa delle 18 in Basilica. Alle 22 l’ultimo spettacolo pirotecnico.