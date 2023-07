Galateo sotto l'ombrellone? Parlare a bassa voce, come ci si veste ee attenzione a non occupare zone altrui. Le regole

È proprio vero: le buone maniere non vanno in ferie. O almeno non dovrebbero. E duque anche sotto l'ombrellone, nell'ottica della condivisione degli spazi comuni e del rispetto dei "vicinI" è bene seguire una sorta di galateo. La spiaggia è sinonimo di vacanza, di immersione nella natura, di stacco. Ogni luogo ha un abbigliamento adeguato. Dovete raggiungere l’ombrellone, non fare una sfilata per il titolo di Miss Italia, per cui indossate qualcosa di leggero che vi copra. Un copricostume. Lo stile non è amico dell’esibizione: abbandonate triangoli succinti, perizomi o tutto ciò che svela eccessivamente. Signori uomini, il pantaloncino vince 10 a 1 sul costumino a mutanda. Salutate i vicini di ombrellone o asciugamano, appena arrivati e quando andate via perché, si tratta di persone con cui trascorrerete alcune ore di vicinanza (si spera non troppa).

Ecco allora alcuni suggerimenti per non passare per maleducati in riva al mare