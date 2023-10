Foggia al voto, cinque candidati per la carica di sindaco: ecco chi sono

La città di Foggia torna al voto per l'elezione del sindaco. A distanza di due anni e due mesi dallo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, avvenuto il 5 agosto del 2021 su decisione dell'allora ministro degli interni Luciana Lamorgese, la città capoluogo (secondo capoluogo di provincia in Italia ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose dopo Reggio Calabria nel 2012) torna ad esercitare il proprio diritto al voto.