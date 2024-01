Ferragnez, dalla beneficenza in Lamborghini all'aperitivo sul ghiacciaio in elicottero: tutte le polemiche

«È stato estenuante». La beneficenza in Lamborghini sembra un compito faticoso per Fedez. Seduto sui sedili in pelle della supercar, nel dicembre 2020 (epoca Covid) distribuiva 5000 euro a 5 sconosciuti bisognosi. Con le opere benefiche, bisogna dirlo, i Ferragnez non sono mai riusciti a evitare le polemiche. E dopo lo scandalo pandoro (e la multa dell'Antitrust) emergono dubbi sui comportamenti, e gli eccessi, della coppia che vive a Milano. Dall'aperitivo sul ghiacciaio in elicottero (con le critiche per la sostenibilità ambientale) alla vaccinazione della nonna del rapper (ottenuta dopo lo sfogo della Ferragni), sono diversi i comportamenti che hanno sollevato il caos mediatico negli ultimi anni.

