Accoltella la moglie 42enne e chiama il 118: «L'ho uccisa io, venite»

Puglia sotto choc per un altro femminicidio che è avvenuto nel tardo pomeriggio alla periferia di Andria. Un uomo ha ucciso a coltellate la propria moglie, una donna di 42 anni, nel garage di un'area rurale, forse a seguito di un litigio.

La vittima si chiamava Vincenza Angrisano e da un po' di tempo la relazione con il marito non andava più bene. Pare che i due vivessero già come “separati in casa” e che lei volesse andare via dalla casa in cui vivevano insieme. Ma lui, a quanto pare, non accettava la fine del rapporto. Nel pomeriggio l'epilogo: lui l'avrebbe colpita con diverse coltellate al torace e all'addome, senza lasciarle scampo.

Al momento della lite poi sfociata in tragedia, in casa erano presenti anche i due figli minori della coppia, di sei e undici anni, che avrebbero udito tutto. L'uomo, Luigi Leonetti, è stato accompagnato in caserma.