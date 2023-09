Fedez, come sta? In ospedale per un'emorragia interna. Dal tumore alla demielinizzazione: cosa sappiamo sulle condizioni di salute del rapper

Preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez. Il rapper è ricoverato nel reparto chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di un'emorragia interna causata da due ulcere. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero preoccupanti: «Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio», ha scritto il cantante su Instagram dopo ore di voci incontrollate sui social.

A far scattare il primo campanello d'allarme era stato il rientro improvviso di Chiara Ferragni, che si trovava a Parigi per la settimana della moda. L'imprenditrice digitale ha condiviso una foto e delle storie Instagram, mano nella mano con l'amica del cuore Chiara Biasi, con la scritta: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un'emergenza». Poi, sempre su Ig, Ferragni ha pubblicato alcune foto con i figli Leone e Vittoria corredate dall'emoji con le mani raccolte in preghiera, nelle quali appare sorridente e questo fa ben sperare.

Il dubbio che il rientro improvviso di Ferragni fosse legato a motivi familiari, però, è stato subito molto forte. Da quattro giorni Federico Lucia non condivide foto né video sul suo canale Instagram e il fatto non è passato inosservato, vista la costanza con la quale il cantante pubblica contenuti sul web, soprattutto stories (tra le ultime, quelle con i figli allo stadio San Siro di Milano, e con Lazza).

Più o meno nelle stesse ore in cui Chiara rientrava da Parigi, Davide Marra, il conduttore di Muschio Selvaggio che fa coppia con Fedez da quando Luis Sal non fa più parte del podcast, in diretta su Twitch ha detto: «Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro», facendo crescere così l'apprensione dei fan. Fedez peraltro era l'unico assente dal Marrageddon, il mega evento organizzato da Marracash il 23 settembre a Milano, a cui hanno partecipato i rapper più noti della scena italiana.