Estate 2023, il cibo è il souvenir preferito dai turisti. Ecco cosa acquistano

Addio a calamite, portachiavi, magliette e ceramiche. Il souvenir per i turisti ormai è il cibo. E la Puglia offre una vasta scelta di prodotti da acquistare: pasta fatta in casa (orecchiette e pizzarielli), tarallini, olio, pasticciotti. Insomma ce n'è per tutti i gusti. Lo rileva un'indagine Coldiretti/Ixé secondo cui oltre un italiano su 2 (51%) in vacanza quest'anno al rientro ha scelto di acquistare prodotti alimentari tipici come souvenir.

Ecco cosa hanno acquistato