Cosa fare stasera in Puglia? Ecco una carrellata di eventi per questo venerdì di settembre

Sagre, feste e concerti: anche questo venerdì - 1 settembre - la Puglia offre una serie di eventi interessanti per trascorrere la serata. A Soleto, provincia di Lecce, nell'ambito della XXIII edizione del Festival “I Concerti del Chiostro” ci sarà Irene Grandi con il suo "Io in blues". La black music sarà invece protagonista a Ostuni, in provincia di Brindisi mentre il teatro la farà da padrone nel Tarantino.

Ecco allora una carrellata di eventi tra i quali scegliere cosa fare stasera in Puglia.