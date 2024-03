Ferragni-Joker, dai dipendenti «pagati poco» ai «vasi comunicanti» fra società: ecco cosa rivela L'Espresso

Chiara Ferragni si è detta pronta a intraprendere azioni legali contro il settimanale "L'Espresso" dopo la pubblicazione della copertina in cui l'influencer viene paragonata a Joker, l'antagonista del supereroe Batman. All'interno del numero pubblicato l'8 marzo un'inchiesta a firma di Gloria Riva, in cui si parla della presunta «rete ingarbugliata di società» riconducibili all'influencer, di una «girandola di quote azionarie» di «manager indagati e dipendenti pagati poco». Secondo "L'Espresso", Chiara Ferragni sarebbe a capo di «un impero dove la trasparenza non è di casa».

Chiara Ferragni su "L'Espresso" come Joker, lei commenta da New York: «Bellissima copertina...». E ringrazia i follower: «Sono giorni difficili»